लिफ्ट में रस्सी से लटक गया भाई, बहन ने ऐसे बचाई जान, CCTV में कैद हुआ हादसा

एक छोटी बच्ची ने अपने भाई की जान बचाई. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. उसकी गर्दन में रस्सी बंधी हुई थी. जैसे ही लिफ्ट चली तो रस्सी का कुछ हिस्सा लिफ्ट में अटक गया और बच्चा रस्सी से लटका रहा. जैसे ही बहन ने अपने 5 साल के भाई को तड़पते हुए लटका देखा तो उसने तुरंत भाई की जान बचाई. The Mirror की खबर के मुताबिक, ये हादसा बुधवार को तुर्की के इस्तांबुल में हुआ.

लिफ्ट के सिक्योरिटी कैमरा में ये हादसा कैद हो गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की ने बिना घबराए लिफ्टा का इमरजेंसी बटन दबाया और भाई को गोदी में पकड़ लिया. जिससे रस्सी ढीली हो गई. जिसके बाद उसने रस्सी को सुलझाया और गर्दन से निकाली. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

देखें VIDEO:

Horrifying moment! Sister stayed calm and saved the boy who got hang by toy rope inside an elevator in Istanbul, Turkey. Please watch your children when using elevator. pic.twitter.com/NmZ2x5VwyE