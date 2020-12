Ind vs Aus: जडेजा ने लपका शानदार कैच तो ट्विटर पर आई रिएक्शन की बाढ़, लोग बोले- "काबिलियत पर कभी शक..."

ऑस्ट्रेलियाई पारी के 13वें ओवर में वेड ने अश्विन की गेंद पर हवा में शॉट खेला जिसे लपकने के लिए एक नहीं, बल्कि दो खिलाड़ी आगे बढ़े. जडेजा और शुबमन गिल (Shubman Gill) कैच लेने के लिए दौड़े. इस वक्त शुबमन गिल और जडेजा टकरा गए. हालांकि, जडेजा ने बिना संतुलन खोए कैच को लपक कर सबको चौंका दिया.

How good is that!



You can't keep @imjadeja out of action for too long. Playing his first Test of the tour, the all-rounder exhibits his top fielding skills with this amazing catch to dismiss Wade. #TeamIndia#AUSvINDpic.twitter.com/ZeEdgksLdr — BCCI (@BCCI) December 26, 2020

Only Jadeja can hold on to that #AUSvsINDpic.twitter.com/9kKdaG7sa0 — Phanindra (@T_PeakyBlinder) December 26, 2020

Never ever doubt on Sir Jadeja's ability.

Even Keeper with gloves would like to leave catch for Jadeja. #AUSvsINDpic.twitter.com/Ri1XDytYYI — Farrago Abdullah (@abdullah_0mar) December 26, 2020

कैच लेने के बाद जडेजा ने शुबमन गिल को शांति से समझाया. जडेजा के इस बर्ताव ने भी फैन्स का दिल जीत लिया. सोशल मीडिया पर फैन्स सर रविंद्र जडेजा के कैच को लेकर जमकर तारीफ कर रहे हैं बता दें कि मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. इस दौरान, भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर शानदार गेंदबाजी की.