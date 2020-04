ट्विटर पर शख्स ने लिखा- 'कटिंग की दुकान खोलो, पत्नी काटने की जिद कर रही है' मंत्री जी बोले- 'विराट कोहली करवा सकते हैं तो..'

आपको पूरा मामले बताते हैं 13 घंटे पहले एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट के जरिए सवाल पूछा ''केटी रामा राव जी, 20 अप्रैल तक नाई की दुकानें खुलने की क्या उम्मीद है? मेरी पत्नी मेरा हेयरकट करने के लिए काफी उत्साहित हो रही है. अगर उसने मेरी कटिंग की तो मुझे लग रहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी मुझे घर पर ही रहना होगा.'' जिस पर उन्होंने रिएक्शन देते हुए लिखा, ''नमस्ते, जब विराट कोहली अपनी पत्नी से हेयर कट ले सकते हैं तो आप क्यों नहीं?''

Hey, when Virat Kohli could let his wife style his hair, why don't you ???? https://t.co/lSnS5WKZ6F