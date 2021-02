सड़क पर ठंड से कांप रहा था गरीब, पुलिसवाले ने अपनी जैकेट उतार पहनाई, तो लोग बोले- 'यही है Hero' - देखें Video

सड़क पर ठंड से कांप रहा था गरीब, पुलिसवाले ने किया कुछ ऐसा... देखें Video

उत्तर प्रदेश (UP) का एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसको देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी. एक बेसहारा सड़क पर ठंड से कांप रहा था. तभी एक कॉन्सटेबल ने अपनी जैकेट उतारकर (Constable Gives His Jacket To Poor Man) उसको पहना दी. यह वीडियो इंटरनेट पर काफी पसंद किया जा रहा है. एक ट्विटर यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया है, जिसको आईपीएस ऑफिसर दीपांशु काबरा (Dipanshu Kabra) ने लाइक किया है.