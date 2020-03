वसुंधरा राजे ने भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया का किया BJP में जोरदार स्वागत, लिखा- 'अगर राजमाता होतीं तो...'

MP Government Crisis: ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) ज्वाइन कर ली है. भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई. कांग्रेस (Congress) को जबरदस्त झटका देते हुए पार्टी के प्रमुख युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को पार्टी से त्यागपत्र दे दिया था. बुआ वसुंधरा राजे (Vasundhara Raje) ने ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) का बीजेपी में स्वागत किया है. उन्होंने ट्वीट कर ज्योतिरादित्य को बीजेपी ज्वाइन करने की बधाई दी.

MP Government Crisis: अब BJP के हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया, जेपी नड्डा ने करवाया ज्वाइन

राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ वसुंधरा राजे ने ट्वीट करते हुए लिखा, ''आज यदि राजमाता साहब हमारे बीच होतीं तो आपके इस निर्णय पर जरूर गर्व करती. ज्योतिरादित्य ने राजमाता जी द्वारा विरासत में मिले उच्च आदर्शों का अनुसरण करते हुए देशहित में यह फैसला लिया है, जिसका मैं व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों ही तौर पर स्वागत करती हूं.''

If Rajmata Sahab was here today, she would be elated to see you put the #NationFirst.



I admire your strength of character and courage. It's good to be on the same team.



Welcome to the BJP.@JM_Scindiapic.twitter.com/O1BU80R5By