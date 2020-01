भूखी मछलियों को बतख ने अपनी चोंच में दबाकर खिलाए दाने, वायरल हो रहा दोस्ती का ये Video

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बतख तालाब की मछलियों को दानें खिला रही है.भारतीय वन सेवा के अधिकारी प्रवीण कासवान ने 32 सेकेंड का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि अनाज से भरी ट्रे तालाब के किनारे रखी हुई है. इसके बाद बतख अपनी चोंच में दाने रख कर ट्रे के पास आ रही मछलियों को दाने खिला रही है.

देखें वीडियो-

Show me a better example of friendship. These fish got one good friend. #FB. pic.twitter.com/oBfpKqyhiO