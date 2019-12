जेबकतरे ने हैंड बैग से चुराया फोन, महिला ने इस तरह लिया वापस, देखें Video

चोर या जेबकतरे आपको किसी भी पब्लिक प्लेस में मिल जाएंगे. चाहे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हों या किसी बाजार में खरीददारी कर रहें हों. आपको पता भी नहीं चलेगा क‍ि कब आपके हाथ से आपका सामान गायब हो जाए. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा हैं जहां एक महिला के बैग से उसका फोन निकाल लिया जाता है लेकिन दिलचस्प बात ये कि महिला ने झपट कर अपना फोन वापिस ले लिया.

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एक महिला स्टोर में क्रिसमस की खरीददारी कर रही थी. इस दौरान एक चोर ने महिला के बैग से उसका मोबाइल चोरी करने की कोशिश की. हालांकि, इस दौरान महिला सतर्क थी और उसे एहसास हुआ कि कोई उसके बैग से कुछ निकाल रहा है. उसने चोर के हाथ में अपना मोबाइल देख तुरंत उसे झटके से वापस ले लिया. ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. महिला ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को ट्विटर पर शेयर किया है. महिला ने ट्विटर पर लिखा, "आज एक व्यक्ति ने मेरा फोन चुरा लिया. फिर मैंने अपना फोन उससे दोबारा चुरा लिया. महिलाएं अपने हैंडबैग को खुला न छोड़ें."

Today a guy stole my phone. Then I stole it from back. Zip up your handbags ladies. pic.twitter.com/8aRANJi4H4

महिला के ट्वीट पर एक यूजर ने लिखा कि मुझे अच्छा लगा आपने जिस तरह अपना फोन वापिस लिया. अच्छा हुआ उसने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया. लोगों ने महिला की तारीफ की है.

I like how you grabbed it back right there and then ! Glad they didnt try to harm you !