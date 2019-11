आधी रात माता-पिता ने कैमरे में देखा बच्चे का कमरा, सामने आई ऐसी तस्वीर तो निकल पड़ी चीखें...

सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसको देखकर आप भी डर जाएंगे. तस्वीर में एक बच्चे की आंखे चमकती नजर आ रही है. माता-पिता बच्चे पर नजर रखने के लिए बेबी मॉनिटर लाए. ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा कि बेबी मॉनिटर खरीदकर बड़ी गलती कर दी. क्योंकि आधी रात उनको स्क्रीन पर बेहद डरावनी तस्वीर नजर आई.

Sabarimala पहुंचने के लिए तीर्थयात्रियों के साथ 480 किलोमीटर चला कुत्ता , वायरल हुआ VIDEO

ट्विटर यूजर ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, ''हमने एक नया वीडियो बेबी मॉनिटर लिया और मुझे लगता है कि यह एक गलती थी.'' इस कैप्शन के साथ उन्होंने फोटो पोस्ट की. जिसमें एक बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ है. वो लेटे हुए कैमरे की तरफ घूरता रहा है, जिससे उसकी आंखें चमक रही हैं.

बंगले में सो रहे थे जज साहब और सुरक्षाकर्मियों को बंधक बनाकर चोर काट ले गए चंदन के पेड़

We got a new video baby monitor and I think that was a mistake pic.twitter.com/Cu3Qwb0baJ — Passion Pop Socialist (@PassionPopSoc) November 14, 2019

ट्विटर पर फोटो पोस्ट करने के बाद वो वायरल हो गई. कुछ लोग इस तस्वीर को डरावनी बता रहे हैं तो कुछ इसे नॉर्मल बता रहे हैं. इस ट्वीट को 15 नवंबर को किया गया था, जिसके 4 लाख से ज्यादा लाइक्स और 80 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोगों ने कुछ इस तरह रिएक्शन्स दिए हैं...

चल रही थी रस्में, सभी थे तैयार... फिर हुआ कुछ ऐसा कि बिना फेरे लिए दूल्हा हुआ फरार

My screen flickered when I opened this pic. — it's funny cause I'm an ordained minister (@HunsuckerJenni) November 15, 2019