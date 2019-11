Live Tv के दौरान सूअर पड़ गया रिपोर्टर के पीछे, जान छुड़ाने के लिए ऐसे लगा दी दौड़, देखें Video

ग्रीस में लाइव टीवी के दौरान रिपोर्टर के साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसको देखकर एंकर भी हंस-हंसकर लोट-पोट हो गया. लाइव रिपोर्टिंग के दौरान रिपोर्टर के पीछे एक सूअर पड़ गया. स्टूडियो में खड़े एंकर्स की भी हंसी निकल पड़ी. ANT1 टीवी के मॉर्निंग शो में लासोज मेंटीकोस किनेटा के साथ ये घटना हुई. वो फ्लड डैमेज के बारे में रिपोर्ट करने के लिए किनेटा शहर में थे. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार को लाइव टीवी के दौरान एक सूअर रिपोर्टर के पास आया और उनको धक्का देना शुरू कर दिया.

वीडियो में देखा जा सकता है कि रिपोर्टर कैमरे के सामने रिपोर्टिंग करता है तभी एक सूअर आ जाता है. जिससे डरकर रिपोर्टर इधर-उधर भागने लगते हैं. यह देखकर स्टूडियो में एंकर्स की भी हंसी छूट जाती है. मेंटीकोस कैमरे के सामने कहते हैं, ''गुड मॉर्निंग, हमारे साथ एक समस्या हो गई है. जियोर्गोस क्या आप मुझे सुन सकते हैं.'' स्टूडियों में एंकर जियोर्गोस पापादाकिस मेंटीकोस के साथ लाइव थे. मेंटीकोस ने फिर कहा, ''यहां एक सूअर है जो आज सुबह से हमारा पीछा कर रहा है. मुझे खेद है कि मैं खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि यह मुझे काट रहा है.''

जिसको सुनकर एंकर जियोर्गोस अपनी हंसी नहीं रोक पाए और कैमरे के सामने जोर-जोर से हंसने लगे.

Greek journo pestered by a pig while reporting on the recent floods in #Kinetta #Greece #tv #bloopers #ant1tv #Ant1news pic.twitter.com/vsLBdlWCMB

ट्विटर पर इस वीडियो को 26 नवंबर को शेयर किया गया था, जिसके 1 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 1.5 हजार लाइक्स और 600 से ज्यादा रि-ट्वीट्स मिल चुके हैं. लोगों के ऐसे रिएक्शन्स आए हैं...

