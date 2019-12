बर्फबारी हुई तो लोमड़ी के बच्चों ने जंगल में किया कुछ ऐसा, वायरल हुआ ये Video

दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में जोरों की ठंड पड़ रही है. लोग कड़कड़ाती ठंड से जूझ रहे हैं, वहीं हमारे पास एक ऐसा वीडियो है, जिसको देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी. ट्विटर पर भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा ने बर्फ में खेलते लोमड़ी के बच्चों का वीडियो शेयर किया है, जो काफी वायरल हो रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि चार लोमड़ी के बच्चे बर्फ से ढकी पहाड़ियों में मजे कर रहे हैं. जबकि उनकी मां उन पर कड़ी नजर रखी हुई है. जंगल में इतनी भारी बर्फबारी हुई कि बच्चे खुद को रोक नहीं पाए और खेलने निकल गए.

देखें Video:

Fox pups enjoying the snow, while mother keeps a track. A message to us to just chill out in this winter without any obligation & fear pic.twitter.com/tYqIcuYmXf