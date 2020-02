ट्रक से उतरने के लिए महिलाओं ने लगाई ऐसी जुगाड़, बुला ली JCB मशीन, देखें Viral Video

कहा जाता है कि जुगाड़ में भारतीयों का कोई तोड़ नहीं. कहीं भी किसी भी जगह भारतीय जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं. इस बार जुगाड़ का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, जिसको देखकर आप भी हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाएंगे. ट्रक से उतरने के लिए कोई चीज नहीं मिली तो महिलाओं ने नीचे उतरने के लिए जेसीबी मशीन को बुला लिया. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है.

इस वीडियो को ट्विटर और फेसबुक पर शयेर किया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि महिलाएं जेसीबी मशीन के जरिए ट्रक से उतर रही हैं. जेसीबी मशीन चला रहे शख्स ने बड़े ही शानदार तरीके से महिलाओं को ट्रक से उतारने का काम किया.

ट्वीटर पर वीडियो शेयर करते हुए यूजर ने लिखा, ''जेसीबी का ऐसा उपयोग जो जापानी और अमेरिकी अभी भी नहीं जानते हैं.'' ट्विटर यूजर @tinkerbell9958 ने इस वीडियो को शेयर किया है.

देखें Video:

Use of JCB which the Japanese & American still not aware of pic.twitter.com/jcxpSuTcG5 — Tinkerbell 11:11 (@tinkerbell9958) February 23, 2020

ट्विटर पर इस वीडियो के अब तक 21 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. फेसबुक पर इस वीडियो के 6 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Ye technique desh ke bahar nahi jaani chahiye! — November kid 11:11 (@GratefulDeep) February 23, 2020

It happens only in INDIA — GauravJ (@livinglegendgrv) February 23, 2020