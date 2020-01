India vs Sri Lanka: विराट कोहली ने चेक की पिच, ट्विटर यूजर्स ने बना डाले इस तरह के मीम्स, जम कर लिए जा रहे मजे

Virat Kohli: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) की पिच का मुआयना करने की एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर यूजर्स के लिए अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका बन गई है. 5 जनवरी को बीसीसीआई (BCCI) ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें कप्तान कोहली घुटनों के बल बैठे हुए हैं और पिच का मुआयना कर रहे हैं. अब इस तस्वीर का इस्तेमाल ट्विटर यूजर्स मीम बनाने के लिए कर रहे हैं और खूब मजे लिए जा रहे हैं.

Next inspection at 9.30 PM IST. *fingers crossed* pic.twitter.com/pT5wf61yiV

बता दें कि बीसीसीआई द्वारा ट्वीट की गई तस्वीर गुवाहाटी के क्रिक्रेट स्टेडियम की है जहां भारत और श्रीलंका के बीच पहला टी20 मुकाबला खेला जाना था. हालांकि बारिश के चलते मैच खेला नहीं जा सका था. इस तस्वीर का इस्तेमाल एक से एक मीम्स बनाने के लिए किया जा रहा है. मसलन एक मीम में कोहली फसल की बुआई कर रहे हैं, एक में रंगोली बना रहे हैं. एक नजर वायरल हो रहे मीम्स पर-

Waiting for the pitch to dry like :#INDvSL#INDvsSLpic.twitter.com/uKpJFFcwsu