विराट कोहली ने क्वारेंटाइन में लैपटॉप पर देखी वेब सीरीज, Netflix बोला- 'हमारा सपना पूरा हुआ...'

विराट कोहली ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'क्वारंटीन डायरीज, बिना आइरन किया हुआ टी-शर्ट, आरामदायक सोफा और देखने के लिए एक अच्छी (वेब) सीरीज.' नेटफ्लिक्स इंडिया ने देखा कि उनके लैपटॉप में नेटफ्लिक्स खुला हुआ है. उन्होंने लिखा, 'यह हम कंम्यूटर स्क्रीन पर हैं.' स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने कहा, 'विराट कोहली के साथ तस्वीर लेने का हमारा सपना आखिरकार साकार हो गया.'

That's us on the computer screen! Our dream of getting a picture with Virat Kohli has finally come true https://t.co/4krtYUaa6K

नेटफ्लिक्स के ट्वीट को अब तक 4 हजार से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं. कई लोगों ने विराट कोहली को सुझाव दिया कि उन्हें कौन सी वेबसीरीज देखनी चाहिए.

कई लोगों ने उनके पोस्ट की खूब तारीफ की...

It feels good to know that I am not the only one who makes a ball off a T-shirt and tosses it in the cupboard. https://t.co/DNLPl24nrz