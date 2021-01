विरुष्का से लेकर कोविड-19 तक, मकर संक्रांति पर बिक रहीं हर थीम पर बनीं पतंगे, देखें Photos

एक दुकानदार रजनी पटेल ने रविवार को एएनआई को बताया, इस साल पतंगों की 1,500 से अधिक वेराइटी बाजार में हैं. हर साल की तरह इस बार भी पीएम मोदी की तस्वीरों वाली पतंगों की, कोरोनोवायरस थीम वाली पतंगों के साथ-साथ अधिक मांग है. ” बाजार में पीएम मोदी, कोरोनावायरस और विराट अनुष्का वाली पतंगों के साथ-साथ एनिमेटेड कैरेक्टर्स और सुपरहीरोज वाली पतंगे भी बिक रही हैं.

Gujarat: With Uttarayan festival around the corner, markets in Rajkot decked up with a variety of kites including COVID-19 themed kites and those carrying images of PM Narendra Modi, and cricketers and actors. pic.twitter.com/FKKnTLioFP