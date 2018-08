शो में पूछा गया- कहा है Great Wall Of China? लड़की ने किया ऐसा कि एंकर ने पकड़ लिया सिर

कौन बनेगा करोड़पति पूरी दुनिया में काफी लोकप्रिय है. जिसको बाकी देशों में Who Wants To Be A Millionaire? नाम से शो चलाया जाता है. टर्की में भी ये शो काफी पॉपुलर है. वहां शो में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. लड़की से एक सवाल का जवाब पूछा गया. जिसका जवाब ही सवाल में था. लेकिन लड़की ने उसके लिए दिमाग के सभी घोड़े दौड़ा लिए. जिसको देख एंकर ने भी सिर पकड़ लिया. लोग इस वीडियो को काफी शेयर कर रहे हैं. सवाल पूछा कि Great Wall Of China कहा है? बता दें ये सवाल 3 हजार तर्किश लीरा के लिए था. Hurriyet Daily News के मुताबिक, 26 वर्षीय सू अयाम हॉट सीट पर बैठी थीं. उनसे सवाल पूछा गया कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा है. जिसके लिए उन्होंने 2 लाइफलाइन ले ली. इस्तांबुल की इकॉनोमिक्स ग्रेजुएट सू के सामने 4 ऑप्शन थे. जिसमें चीन, इंडिया, साउथ कोरिया और जापान थे. ये सवाल 3 हजार तर्किश लीरा के लिए था.

सवाल देखने के बाद सू ने कहा कि उसको जवाब पता है लेकिन वो ऑडियंस पोल लेना चाहती है. 51 प्रतिशत लोगों ने चीन को वोट दिया. 25 प्रतिशत लोगों को लग रहा था कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भारत में है. 13 प्रतिशत लोगों को जापान लग रहा था और 11 प्रतिशत लोगों को साउथ कोरिया लग रहा था.जिसके बाद सू ने दूसरी लाइफलाइन ले ली. फोन अ फ्रेंड ऑप्शन लेने के बाद उन्हें पता चला कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चीन में है. उनके दोस्त ने इस बात को कंफर्म किया. इलिमिनेट होने से वो बाल-बाल बच गईं. इस आसान सवाल के जवाब देने के लिए इतनी लाइफलाइन लेने के बाद लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं. Hurriyet Daily News के मुताबिक, 'मजाक उड़ने के बाद सू ने कहा- मैं जब लाइफलाइन चाहूं तब ले सकती हूं.' अगले ही सवाल में वो शो से बाहर हो गईं. वो टर्किश गाने को नहीं पहचान पाई थीं. बता दें, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चीन में मिंग डाइनेस्टी (1384-1644) के दौरान बनाई गई थी.