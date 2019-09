महिला ने बनाई दूध डालकर Maggi, लोग बोले- 'ये जहर वाली खीर से भी खतरनाक...' देखें VIDEO

भारत में फूड लवर्स के बीच मैगी नूडल्स (Maggi) का काफी क्रेज है. फटाफट बनने वाली मैगी नूडल्स बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक खाते हैं. इसके मसाले के टेस्ट को काफी पसंद किया जाता है. लेकिन एक महिला ने दूध डालकर मैगी बनाई. जिसके बाद लोगों में काफी गुस्सा है. कई लोगों ने इस रेसिपी को सबसे बेकार बताया है. उन्होंने मसालेदार मैगी नहीं, बल्कि मीठी मैगी बनाई. जिसको देखकर लोग काफी खफा हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है.

इस वीडियो में महिला ने दूध वाली मैगी बनाने की विधि बताई है. उन्होंने पानी की जगह मैगी में दूध डाला और मीठी मैगी बनाई. इस वीडियो को ट्विटर पर एक यूजर ने डाला, जिसे 2 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. कुछ लोगों को इस रेसिपी से नफरत हो गई. एक यूजर ने लिखा- 'अब मैं एक महीने तक मैगी नहीं खा पाऊंगा.' अन्य यूजर ने लिखा- 'मतलब कुछ भी... हद ही है...'

One ingredient is missing in this recipe .tht is poison ...