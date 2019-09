B.B King's 94th Birthday: सड़क किनारे बजाते थे गिटार, ऐसे बने सुपरस्टार, बना Google Doodle

Google Doodle Of B.B King: गूगल (Google) ने मशहूर गिटारिस्ट बीबी किंग (B.B King) को डूडल के जरिए याद किया है. आज उनकी 94वीं बर्थ एनिवर्सिरी (B.B King's 94th Birthday) है. उनको 'किंग ऑफ द ब्लूज' (King Of The Blues) के नाम से भी जाना जाता है. गूगल ने एनिमेशन वीडियो के जरिए बीबी किंग (B.B King) का वीडियो तैयार किया है. 2 मिनिट 10 सेकंड के वीडियो में उनका पूरा करियर बताया गया है और बैकग्राउंड में उनका म्यूजिक चल रहा है. बीबी किंग का असली नाम रिले बी. किंग (Riley B. King) था. बीबी किंग शरुआती दिनों में सड़क किनारे गिटार बजाते थे. वो चर्च में भी गिटार लेकर पहुंच जाते थे. जिसके बाद उनको एक ब्रेक मिला और सुपरस्टार बन गए.

(B.B King's 94th Birthday: गूगल ने आज मशहूर गिटारिस्ट बीबी किंग का डूडल बनाया है.)

बचपन से बनना चाहते थे गिटारिस्ट

बीबी किंग का जन्म 1925 में मिसिसिपी (Mississippi) के इत्ता बेना (Itta Bena) में हुआ था. बीबी किंग बचपन से ही गिटारिस्ट बनना चाहते थे. उनको कहीं मौका नहीं मिला तो सड़क किनारे गिटार बजाने लगे. चर्च में भी वो गिटार बजाते थे. जिसके बाद उनको एक रेडियो स्टेशन में नौकरी मिल गई. उनके म्यूजिक को लोग पसंद करने लगे थे. लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि आगे जाकर सड़क किनारे गिटार बजाने वाला ये शख्स सुपरस्टार बन जाएगा.

ऐसे पड़ा उनका नाम बीबी किंग

सड़क किनारे गिटार बजाते थे इसलिए उनका नाम बेल स्ट्रीट ब्यूज बॉय (Beale Street Blues Boy) के नाम से जाने जाना लगा. नाम काफी लंबा था, इसलिए उनको लोग बीबी बुलाने लगे. उनका उपनाम किंग था, ऐसे में उनका नाम बीबी किंग पड़ गया.

उन्होंने अपनी पहली रिकॉर्डिंग 1949 में की. उनका शो 'थ्री ओ'क्लॉक ब्लूज' (Three O'Clock Blues) काफी हिट रहा. जहां से उनको अमेरिका में पहचान मिल गई. जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और दुनियाभर में शो किए. रोलिंग स्टोन्स टूर का हिस्सा होने के बाद उनके म्यूजिक को दुनियाभर में पसंद किया जाने लगा. यहां तक कि उनको 15 बार ग्रैमी अवॉर्ड से नवाजा जा चुका है. वो वाइट हाउज में भी परफॉर्म कर चुके हैं.