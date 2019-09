गणपति विसर्जन के जश्न के बीच फंसी एम्बुलेंस, लोगों ने किया ऐसा, यूजर्स बोले- 'हम बदल रहे हैं...' देखें VIDEO

गणेश उत्सव (Ganesh Utsav) के अंतिम दिन बृहस्पतिवार को धूमधाम से गणेश विसर्जन (Ganesh Visarjan) किया गया. महाराष्ट्र में हर साल की तरह इस बार भी गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई गई. इसी बीच एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया. पुणे में गणेश विसर्जन के जश्न के दौरान एक एम्बुलेंस फंस गई. जिसको निकालने के लिए लोगों ने जगह दी और जश्न को कुछ वक्त के लिए रोके रखा.

पुणे के लक्ष्मी रोड पर श्रद्धालु गणेश विसर्जन का जश्न मना रहे थे. उस रोज पर हजारों लोग मौजूद थे. सड़क पर श्रद्धालुओं के होने के कारण गाड़ी निकलने की जगह नहीं थी. पीछे एक एम्बुलेंस फंसी हुई थी. उसे निकालने के लिए श्रद्धालु सड़क किनारे चले गए और गाड़ी को निकाला गया. सोशल मीडिया पर इस वीडियो की खूब तारीफ हो रही है.

देखें VIDEO:

#WATCH Maharashtra: Devotees give way to ambulance during Ganesh idol immersion procession on Lakshmi Road in Pune. #GaneshVisarjan (12.09.2019) pic.twitter.com/GqxtN1QmzP