बरसात की रात में खाना तलाशते हुये शहर के बीच पहुंच गया 7 शेरों का झुंड, देखें VIDEO

जूनागढ़ में 7 शेरों का एक झुंड बीच सड़क पर घूमते दिखा जिसके बाद इसका वीडियो भी वायरल हो गया. मामला शुक्रवार रात का है. यह जगह गिर नेशनल पार्क एण्ड वाइल्डलाइफ सेंचुरी के बहुत नजदीक है. इस रास्ते से गुजर रहे एक यात्री ने शेरों का बीच सड़क पर घूमते हुए वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. मिली जानकारी के मुताबिक शेरों का यह झुंड भवनाथ क्षेत्र का है. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शेरों का झुंड बरसात की रात में खाने की तलाश कर रहा है.

#WATCH Viral video of a pride of lions seen roaming around a city road in Junagadh, which is near Girnar Wildlife Sanctuary. #Gujaratpic.twitter.com/QnpNQrb5yX