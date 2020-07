कोरोना से ठीक होकर घर लौटी महिला तो बहन ने गली में डीजे चलाकर किया जबरदस्त डांस, देखें Viral Video

इस वीडियो को रविवार को आईपीएस अधिकारी दीपांशु काबरा ने ट्विटर पर साझा किया, जिसको देखकर आपके चहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी. वीडियो में देखा जा सकता है कि कोरोना से ठीक होकर महिला जैसे ही घर के पास पहुंची तो बहन ने तेज आवाज में गाना चला दिया. फिर भागते हुए महिला के पास पहुंची और जबरदस्त डांस करने लगी.

उन्होंने 'चिल्लर पार्टी' फिल्म का सुपरहिट सॉन्ग 'टाय-टाय फिश' चलाया. गाना बजते ही वो बहन के पास गईं और दोनों गली में जबरदस्त डांस करने लगीं. लोगों को दोनों बहनों का डांस खूब पसंद किया जा रहा है.

दीपांशु काबरा ने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'दोनों बहनों का डांस देख बहुत अच्छा लगा. कोरोना को हराकर घर लोटी बड़ी बहन का जोरदार स्वागत. कोई भी महामारी किसी भी परिवार की मुस्कुराहट को कम नहीं कर सकती है.'

देखें Video:

Just Loved the #SistersDuet!

A worthy welcome of Elder Sis, returned after defeating #CoronaVirus.



No Pandemic can reduce a nanometer of smile, of any family that cherishes such Warmth, Love & Energy. pic.twitter.com/cTkUGT8RPw