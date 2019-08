ट्रेन के अंदर सेल्फी कैमरा लगाकर लड़की ने किया खुद का फोटोशूट, लोग बनाते रहे VIDEO

न्यूयॉर्क में एक महिला ने ट्रेन के अंदर कुछ ऐसा किया, जिसके बाद उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं. उन्होंने ट्रेन के अंदर ग्लैमरस फोटोशूट किया. परफेक्ट फोटो के लिए उन्होंने ऐसे-ऐसे पोज दिए, जिसको देखकर आस-पास के लोग भी हैरान रह गए. जैसिका जॉर्ज ट्रेन में चढ़ीं. दूसरे यात्री बेन येर ने उनको देखा कि वो फोन निकालकर फोन सेट कर रही है, सेल्फ टाइमर लगाकर खुद का फोटोशूट कर रही हैं. उन्होंने इसका वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है. जो काफी वायरल हो रहा है. जिसके 8 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. लोग जैसिका के कॉन्फिडेंस की खूब तारीफ कर रहे हैं.

जालियों के ऊपर चढ़ता देखा गया मगरमच्छ, ऐसे पहुंचा मिलिट्री बेस पर, देखें VIDEO

रविवार को 57 सेकंड का वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसिका कैमरे को देखकर पोज दे रही हैं. उन्होंने चलती ट्रेन में हील्स पहनकर पोज दिए.

'गुजरात के IAS अधिकारी मेरी बेटी के पिता हैं...', साबित करने के लिए महिला कराना चाहती हैं DNA टेस्ट

देखें VIDEO:

This woman giving it ALL to the selfie cam on the train is SENDING ME pic.twitter.com/i3JoSPKj3I — Ben Yahr (@benyahr) August 17, 2019

इस वीडियो को देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि फोटो कैसी आई होंगी. जैसिका ने ट्विटर पर खुद इन तस्वीरों को पोस्ट किया है.

Tim Cook ने शेयर की भारतीय फोटोग्राफर की फोटो, बताई अनूठी कहानी

ट्विटर पर लोग जेसिका के आत्मविश्वास की प्रशंसा और ईर्ष्या के साथ फोटोशूट पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं.

To have the confidence to do this in front of others is powerful. I could never. — ¡Dale! (@itsDMCL) August 17, 2019

Can you give an ounce of your self confidence, sis?! — Beyoncé's Maid (@Yoshifierce) August 18, 2019

जैसिका ने माइक्रोब्लागिंग साइट पर लोगों को धन्यवाद दिया. उन्होंने लिखा- 'मैं सभी के द्वारा व्यक्त किए गए दयालु शब्दों से अभिभूत हूं और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप सभी को धन्यवाद! आइए इस सकारात्मकता को फैलाएं और एक दूसरे का उत्थान करते रहें.'