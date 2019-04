न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर ने की ऑस्ट्रेलियन गर्लफ्रेंड से शादी, ऐसे शुरू हुई थी Love Story

न्यूजीलैंड (New Zealand) की महिला क्रिकेटर हेले जेनसन (Hayley Jensen) ने ऑस्ट्रेलिया (Australia) की महिला क्रिकेटर निकोला हेनकॉक (Nicola Hancock) से शादी कर ली है. दोनों पहली बार मेलबर्न स्टार्स (Melbourne Stars) टीम की तरफ से खेलती नजर आई थीं. जेनसन दो साल मेलबर्न टीम की तरफ से खेलीं जिसके बाद मेलबर्न रेनेगेड्स की तरफ से खेलीं. वहीं हेनकॉक अभी भी उसी टीम में खेल रही हैं. विवाह समारोह बीते सप्ताहांत आयोजित हुआ.

From #TeamGreen, congratulations to Stars bowler Nicola Hancock who married her partner Hayley Jensen last weekend! pic.twitter.com/QvWb7Ue0Qx