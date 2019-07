India vs New Zealand: Hotstar यूजरों को मैच देखने में हुई दिक्कत तो ट्विटर पर फूटा गुस्सा

India vs New Zealand: भारत-न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप सेमीफाइनल देखने में Hotstar यूजरों को हो रही दिक्कत.

India vs New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है. न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. मैच का ऑनलाइन प्रसारण हॉटस्टार, जियो टीवी और स्टार स्पोर्ट्स पर किया जा रहा है. हालांकि दर्शकों को उस समय निराशा हुई जब तकनीकी दिक्कतों की वजह से लाखों हॉटस्टार सब्सक्राइबरों को लाइव मैच देखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इसे लेकर ट्विटर पर कई यूजर्स ने जमकर अपना गुस्सा निकाला और हॉटस्टार डाउन होने की शिकायत की. यूजर्स ने इसे लेकर कई मीम्स भी शेयर किए हैं. कई यूजरों ने अपने स्मार्टफोन, टेलीविजन सेट और कंप्यूटर पर हॉटस्टार एरर मैजेस का स्क्रीनशॉट लेकर शेयर कर रहे हैं.

#INDvNZ there is continous interruption in hotstar during the match.. fix it ASAP... @hotstartweets — Rahul Kumar Gupta (@rkg061) July 9, 2019

me and my friends while hotstar is down pic.twitter.com/4JbafUMKcq — my priest is bonkers🧟‍♂️ (@imightbesidd) July 9, 2019

Why is HotStar behaving like Manjrekar showing live streaming in bits and pieces #indiavsNewzealand#INDvNZ#sanjaymanjrekarpic.twitter.com/hWfywBf9WX — Deepti Verma (@universal_rover) July 9, 2019

#INDvNZ

*When 10 million views cross over hotstar*

Hotstar network: pic.twitter.com/ebgWzw2415 — aarey mahn (@Auro1234a) July 9, 2019

भारतीय टीम (Indian Team) ने जहां केवल एक हार के साथ सेमीफाइनल का टिकट कटाया है, वहीं न्यूजीलैंड (New Zealand Team) को लीग स्तर पर लगातार तीन हार मिली है और वह बेहतर नेट रन रेट के आधार पर ही अंतिम चार में जगह बना पाया है.