दुनिया के सबसे 'मोटे बच्चे' ने 4 साल में घटाया 108 किलो वजन, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है Video

“Mas ade, katanya kalau kita fitness , badan nya nanti tambah besar tapi ‘anu' nya kita nanti jadi tambah kecil ya?” ... Fitnessmania... dahulu kala berat badan saya hanya 55 kg dengan tinggi badan yang sama seperti hari ini 183 cm, pada saat itu ukuran JARI KELINGKING saya besar nya normal spt ini... Beberapa tahun kemudian ketika saya tambah rajin fitness nya, berat saya menjadi 87 kg, terutama massa otot saya bertambah termasuk bagian OTOT PAHA saya, uniknya UKURAN jari kelingking saya pun tetap sama. Dalam hal ini tidak terjadi pemBESARan atau pengKECILan ukuran jari kelingking saya, yang terjadi sesunguhnya adalah justru bagian tubuh saya yang lain lah yang membesar, terutama otot PAHA saya .. sehingga ILUSI yang tersampaikan seolah-olah ukuran jari kelingking saya yang mengecil... Mohon tidak salah paham ya fitnesmania FOTO di atas pun demikian.. tidak terjadi pemBESARAN atau pengKECILan pada tubuh saya, namun yang terjadi adalah pengecilan di tubuh @ariaa.prm ( dari 193 kg menjadi 83 kg), sehingga ILUSI yang tersampaikan seolah-olah di foto ini UKURAN saya yang bertambah membesar ha3... Moral dari cerita ini, Fitnessmania .. bagi TEMAN-TEMAN yg sampai saat ini masih merasa TAKUT kalau nanti kita fitness, badan atau otot nya membesar akan menyebabkan “anu” mengecil? Jangan khawatir yaa .. TIPSnya sederhana.. ingin “anu” nya terlihat besar? “kecilin paha !” .... #cerdasfitness #selfreliance #lifelongfitness #naturalbodybuilding #fatloss #wellbeing #pleasantness #body #body #health #mind #peace #emotion #love #lifeenergy #bliss #being #conciousness #infinity #sca #alliswell

A post shared by Ade Rai (@ade_rai) on Jan 22, 2020 at 5:01pm PST