WWE में John Cena ने मारी धाकड़ एंट्री, ऐसे बरसाए मुक्के, Hulk Hogan को देख चीखने लगे लोग, दखें VIDEO

WWE Monday Night Raw फ्लॉरेडा के ऑरलेंडो में हुआ. 16 बार के चैम्पियन जॉन सीना (John Cena) और हल्क होगन (Hulk Hogan) ने धमाकेदार एंट्री मारी. रॉयल रम्बल (Royal Rumble) में जॉन सीना मैच खेलते दिखेंगे. वहीं रॉ में ब्रॉक लेसनर और ब्रॉन स्ट्रॉमैन के खिलाफ लड़ते दिखाई दिए. रॉ में जॉन सीना ने शानदार एंट्री की. उन्होंने घोषणा करते हुए बताया कि वो रॉयल रम्बल में अपना पहला मुकाबला खेलेंगे. लेकिन उनकी एंट्री के दौरान एक विवाद हो गया. जिसकी वजह से उनका मुकाबला खेलना पड़ गया. डीन एम्ब्रोस ने जॉन सीना और सेठ रोलिंग्स पर अटैक कर दिया. जिसके बाद फिन बेलोर उन्हें बचाने आ गए. जिसके बाद उनका जॉन सीना, सेठ रोलिंग्स और बेलोर का मुकाबला डीन एम्ब्रोस, मैक्लिनटायर और लेसली से हुआ.

इस मुकाबले में जॉन सीना की टीम हावी रही और बहुत आसानी ने उन्होंने ये मुकाबला जीत लिया. इसी के साथ उन्होंने WWE में धमाकेदार एंट्री की. काफी समय से जॉन सीना ने WWE से दूरी बनाई थी. वो हॉलीवुड फिल्मों में व्यस्थ थे. लेकिन अब वो पूरी तरह फ्री हैं और WWE में खेलते नजर आएंगे. 7 जनवरी को हुए मंडे नाइट रॉ में जॉन सीना के अलावा हल्क हॉगन ने रेसलिंग वर्ल्ड में एंट्री की.

ONE MORE TIME for "Mean" Gene!#RAW@HulkHoganpic.twitter.com/H8n4bFdW2V