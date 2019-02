WWE की मालकिन ने किया 'हमको तुमसे प्यार है' गाने पर डांस, चुनरी डालकर ऐसे लगाए ठुमके, देखें VIDEO

World Wrestling Entertainment (WWE) अमेरिका में ही नहीं दुनिया में छाया हुआ है. भारत में भी बहुत पॉपुलर है. बच्चों से लेकर बड़ों तक WWE को पॉपुलर होता जा रहा है. ‘The Rock' से लेकर ‘Hulk Hogan' जैसे सुपरस्टार्स को काफी पसंद किया जाता है. WWE भी भारत में अपने पांव जमा रहा है. जिंदर महल के आने के बाद भारत में WWE बहुत देखा जा रहा है. ब्रॉन स्ट्रॉमैन और मैट हार्डी जैसे रेसलर भी भारत टूर पर आ चुके हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें WWE की चीफ ब्रांड ऑफिसर स्टेफनी मिकमैन (Stephanie McMahon) बॉलीवुड गाने पर डांस कर रही हैं.

WWE के ऑफीशियल ट्विटर पेज पर वीडियो पोस्ट किया गया है. वो सिंह ब्रदर्स के साथ डांस करती नजर आ रही हैं. वो सिंह ब्रदर्स को नमस्ते करती हैं और बॉलीवुड गाने पर डांस करती हैं. उन्होंने 1997 में ब्लॉकबस्टर फिल्म आई 'इश्क' का 'हमको तुमसे प्यार है' गाने पर डांस किया.

देखें VIDEO:

Now wouldn't @StephMcMahon be perfect for a #Bollywood movie? @SinghBrosWWEpic.twitter.com/o3dhrQJLvq