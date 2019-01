WWE में भी छाए एमएस धोनी, ब्रॉक लेसनर से होने लगी उनकी तुलना, इस तरह हुई तारीफ

एमएस धोनी (MS Dhoni) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार वापसी की और मैन ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीता. उन्होंने उन सभी आलोचकों के मुंह पर ताला लगा दिया जो उनको संन्यास लेने की सलाह दे रहे थे. काफी वक्त से धोनी (MS Dhoni) का बल्ला शांत था. लेकिन धोनी ने ऑस्ट्रेलिया में ऐसा परफॉर्म किया जिसकी तारीफ हर जगह हो रही है. यही नहीं WWE में भी धोनी (MS Dhoni) की तारीफ हो रही है. WWE में ब्रॉक लेसनर (Brock Lesnar) के एडवोकेट और मैनेजर पॉल हेमैन (Paul Heyman) ने धोनी (MS Dhoni) की जमकर तारीफ की. आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के ट्विटर पेज ने धोनी की तारीफ करते हुए लिखा- 'खाओ... सो... खेल खत्म करो और फिर ऐसा ही करो.' ठीक ऐसे ही शब्द पॉल हैमेन (Paul Heyman) लेसनर के लिए किया करते हैं. पॉल हेमैन (Paul Heyman) ने अलग तरीके से धोनी की तारीफ की.

My most (in)sincere compliments to @cricketworldcup for promoting the amazing @msdhoni by paraphrasing my mantra for @WWE#UniversalChampion@BrockLesnar#EatSleepConquerRepeat. Our royalties may be paid in cash, check, stock or cryptocurrency. https://t.co/sGtIALzso1 — Paul Heyman (@HeymanHustle) January 18, 2019

How about tickets to the @cricketworldcup for you and @BrockLesnar? — Cricket World Cup (@cricketworldcup) January 21, 2019

WWE के यूनिवर्सल चैम्पियन ब्रॉक लेसनर के एडवोकेट पॉल हैमेन ने लिखा- 'क्रिकेट वर्ल्ड कप ने धोनी की तारीफ शानदार तरीके से की. यही लाइन मैं ब्रॉक लेसनर के लिए करता हूं. मेरे शब्द के इस्तेमाल के लिए मैं रॉयलटी की मांग करता हूं. जो कैश, चेक और क्रिप्टोकरंसी से मिल जाए तो अच्छा होगा.' जिसके बाद पॉल हैमेन के ट्वीट का जवाब देते हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप ने लिखा- 'कैसा रहेगा अगर हम आपको और ब्रॉक लेसनर को वर्ल्ड कप की टिकट मुहैया कराएं.'

. @cricketworldcup

Thank you for your interest in expanding your global audience even further by exploiting the fame/notoriety of #YourHumbleAdvocate and the reigning defending undisputed @WWE Universal Champion @BrockLesnar. I look forward to your 8 figure appearance fee offer. https://t.co/4GLsTDt2Zf — Paul Heyman (@HeymanHustle) January 21, 2019

पॉल हैमेन ने मजाकिया अंदाज में ट्वीट करते हुए लिखा- 'मेरे क्लाइंट ब्रॉक लेसनर का नाम लेकर अपनी ग्लोबल रीच बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया. मैं 8 अंकों वाले ऑफर का इंतजार कर रहा हूं.' ब्रॉक लेसनर WWE के सुपरस्टार हैं. उनकी फैन फॉलोइंग भारत में सबसे ज्यादा है. ब्रॉक को द बीस्ट भी कहा जाता है.