टीम इंडिया के पूर्व कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) को एक समय वनडे क्रिकेट में दुनिया का सर्वश्रेष्‍ठ फिनिशर माना जाता था. समय और उम्र गुजरने के साथ धोनी की बल्‍लेबाजी में थोड़ी सुस्‍ती आती गई और धीमी बैटिंग के कारण 'माही' हाल के समय में आलोचकों के निशाने पर रहे. कई लोग तो यह बात भी कहने से नहीं चूके कि धोनी को वनडे और टी20 की भारतीय टीम में जगह नहीं मिलनी चाहिए. बहरहाल, ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ (India vs Australia) वनडे सीरीज (ODI Series) के अपने प्रदर्शन से धोनी ने 'ओल्‍ड इज गोल्‍ड' की बात को फिर साबित किया. उन्‍होंने न केवल सीरीज में टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई बल्कि मैन ऑफ द सीरीज भी घोषित किए है. धोनी ने अपने इस प्रदर्शन से उन आलोचकों को करारा जवाब दिया है जो उनकी बल्‍लेबाजी की क्षमता पर सवाल उठा रहे थे. वनडे सीरीज में धोनी के इस प्रदर्शन को ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व कप्‍तान इयान चैपल (Ian Chapell) ने जमकर सराहा है. चैपल के अनुसार, 37 वर्ष के हो चुके धोनी अभी भी 50 ओवर के फॉर्मेट में सर्वश्रेष्‍ठ फिनिशर हैं.

इयान चैपल ने पूर्व भारतीय कप्तान धोनी की सूझबूझ और इतने लंबे समय तक खेलने के जज्बे को सलाम किया. उन्‍होंने ईएसपीएन क्रिकइंफो में अपने कॉलम में लिखा, ‘किसी के पास भी उनकी तरह मैच को फिनिश करके जीत दिलाने वाली सूझबूझ नहीं है. कई बार मैंने सोचा, ‘इस बार उसने थोड़ी देर से शॉट लगाया', लेकिन थोड़ी देर में हैरान हुआ कि उसने दो ताकतवर शॉट लगाकर भारत को रोमांचक जीत दिला दी.' उन्होंने कहा, ‘वह बाहर से जिस तरह शांत दिखता है, वह कोई भ्रम नहीं है क्योंकि ऐसे हालात में वह जिस तरह से खुद को बदलता है, वह इस बात का सबूत है कि उसका दिमाग ऐसी परिस्थिति में बेहतरीन ढंग से काम करता है.'माइकल बेवन को खेल के महान सूत्रधारों में से एक माना जाता है, बेवन से तुलना करते हुए चैपल ने कहा कि धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के छठे नंबर के इस बल्लेबाज को पीछे छोड़ दिया है.

What a run-chase. The Dhoni-Jadhav duo take #TeamIndia to a thumping 7-wicket victory. India take the series 2-1 #AUSvINDpic.twitter.com/vb4fZ0xwR9