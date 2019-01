भारतीय टीम (India Vs Australia) ने एडिलेड वनडे (Adelaide ODI) में ऑस्‍ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली है. भारतीय टीम के लिहाज से इस जीत में सबसे महत्‍वपूर्ण एमएस धोनी (MS Dhoni)की ओर से खेली गई मैच जिताऊ पारी रही. धोनी पिछले कुछ समय से अपनी धीमी बल्‍लेबाजी के कारण आलोचकों के निशाने पर रहे हैं. धोनी (MS Dhoni) ने इस मैच में 54 गेंदों पर नाबाद 55 रन बनाए और कप्‍तान विराट कोहली के साथ भारतीय टीम की जीत में अहम रोल निभाया. मैच का विजयी शॉट धोनी के बल्‍ले से ही निकला. धोनी मैदान पर अपने शांत व्‍यवहार के कारण जाने जाते हैं. कप्‍तान के दिनों में उन्‍हें 'कैप्‍टन कूल' कहकर भी संबोधित किया जाता था लेकिन एडिलेड के दूसरे वनडे मैच के दौरान ऐसा कुछ हुआ कि धोनी का गुस्‍सा फूट पड़ा और वे खलील अहमद (Khaleel Ahmed) को फटकार लगाते नजर आए. खलील इस मैच में भारत की प्‍लेइंग इलेवन में शामिल नहीं थे और ड्रिंक्‍स लेकर मैदान पर पहुंचे थे.

तेज गेंदबाज खलील अहमद को ICC ने लगाई फटकार, यह है कारण...

Khaleel deserved this bashing from Dhoni. Absolutely lethargic display by Khaleel Ahmed on field. What an innings by MSD. #INDvAUS#AUSvINDpic.twitter.com/uQOCJxfSq6