MS Dhoni Not Finished... माही का चला बल्ला तो फैन्स ने आलोचकों को दिए ऐसे जवाब

India vs Australia के बीच दूसरे वनडे टीम इंडिया 6 विकेट से जीत गया. विराट कोहली (Virat Kohli) ने 104 रन की शतकीय पारी खेली तो वहीं एमएस धोनी (MS Dhoni) ने नाबाद 55 रन बनाकर टीम इंडिया को जिता दिया और सीरीज में वापसी कराई. एमएस धोनी (MS Dhoni) ने धमाकेदार वापसी की. जिसके लिए उनकी खूब तारीफ हो रही थी. फॉर्म को लेकर आलोचक धोनी (Dhoni) को रिटायरमेंट की सलाह दे रहे थे. लेकिन धमाकेदार वापसी करके उन्होंने बता दिया कि उनमें अभी भी बहुत क्रिकेट बचा है. मैच जिताने के बाद धोनी (MS Dhoni) के फैन्स ने ट्विटर पर उनको आलोचकों का खूब मजाक उड़ाया और हेटर्स को लेकर कई ट्वीट्स किए. जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

