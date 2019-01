एमएस धोनी की इस बड़ी चूक से हार सकती थी टीम इंडिया, अंपायर को कोस रहे हैं ऑस्ट्रेलियन फैन्स, देखें VIDEO

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India Vs Australia) के बीच दूसरा वनडे (Adelaide Oval) टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीत लिया. विराट कोहली (Virat Kohli) ने 104 रन की शानदार शतकीय पारी खेली तो वहीं एमएस धोनी (MS Dhoni) ने नाबाद 55 रनों की पारी खेलकर टीम इंडिया को 4 गेंद रहते मैच जिता दिया. लेकिन मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर ऑस्ट्रेलियन फैन्स हैरान हैं और अंपायर को कोस रहे हैं. एमएस धोनी (MS Dhoni) से बड़ी चूक हो गई, अंपायर अगर इस चूक को पकड़ लेते तो टीम इंडिया (Indian National Cricket Team) को 5 रन की पेनाल्टी लग सकती थी. एमएस धोनी (MS Dhoni) को LPW (पिचिंग आउटसाइड लेग) दिया जा सकता था. धोनी ने रन पूरा नहीं लिया था. पिक तक पहुंचने के बाद वो वापस लौट गए.

एमएस धोनी (MS Dhoni) की इस चूक को न ऑस्ट्रेलिया देख पाया और न अपायर देख पाया. जिससे टीम इंडिया को एक रन मिल गया और 5 रन की पेनाल्टी से बच गया. टीम इंडिया को जीत के लिए 31 गेंद पर 45 रन चाहिए थे. भारत का स्कोर 254 थे. धोनी (Dhoni) 36 और दिनेश कार्तिक 1 रन बनाकर खेल रहे थे.

नाथन लायन आखिरी ओवर डाल रहे थे. धोनी ने लॉन्ग मिड ऑन पर शॉट खेला और रन भाग लिया. लेकिन ओवर खत्म होने की वजह से धोनी क्रीज तक पहुंचना भूल गए और दिनेश कार्तिक के पास पहुंच गए. धोनी ने शॉर्ट रन लिया था. जिसको अंपायर नहीं देख पाया. आईसीसी रूल बुक के मुताबिक, अगर बल्लेबाज शॉर्ट रन लेता है तो अंपायर बल्लेबाजी टीम पर 5 रन की पेनाल्टी लगाता है. आखिरी फैसला अंपायर का माना जाता है.

देखें VIDEO:

Did anyone notice that dhoni actually didn't complete the run here? pic.twitter.com/F9KjKiFILc

Not a big issue but you can blam to umpires because of they are final person to make a decision.