ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने किया एमएस धोनी को Troll, जीत के बाद फैन्स ने ऐसे उड़ाया मजाक

2nd ODI India vs Australia Adelaide: पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) ने 54 में 55 रन बनाए. मैच विनिंग इनिंग खेलकर उन्होंने शानदार वापसी की. तीन मैच की वनडे सीरीज 1-1 से बराबर है. दूसरे वनडे में टीम इंडिया (Indian Cricket Team) ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया. 299 रन का पीछा करते हुए विराट कोहली (Virat Kohli) ने 104 रन की शानदार शतकीय पारी खेली. एमएस धोनी (MS Dhoni) और दिनेश कार्तिक ने मिलकर आखिर में मैच जिताया. एक मौका आया जब एमएस धोनी जमीन पर बैठ गए थे. उन्होंने कुछ वक्त के लिए ब्रेक लिया. बल्लेबाजी करते हुए वो थक गए थे. ऑस्ट्रेलियन मीडिया हाउज ने तस्वीर को ट्विटर पर पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा- 'एमएस धोनी खड़े तक नहीं हो पा रहे हैं.'

ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने उनको ट्रोल करने की कोशिश की. लेकिन भारतीय क्रिकेट फैन्स ने कमेंट में मीडिया हाउज को खूब सुनाया. एमएस धोनी भी खड़े हुए और छक्का जड़कर टीम इंडिया को जीत दिलाई. जिसके बाद ऑस्ट्रेलियन मीडियो को फैन्स ने खूब सुनाया और मजाक उड़ाया. एमएस धोनी ने 55 रन की नाबाद पारी में दो छक्के जड़े.

