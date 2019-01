IND vs AUS: विराट कोहली ने शतक जड़कर लगाईं रिकॉर्ड्स की झड़ी, सचिन तेंदुलकर भी नहीं कर पाए ऐसा

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India Vs Australia) के बीच दूसरे वनडे (Adelaide odi) में विराट कोहली (Virat Kohli) ने शतक जड़कर रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी. उन्होंने एक नहीं बल्की कई कारनामें किए हैं. विराट कोहली (Virat Kohli) ने ऑस्ट्रेलिया में वनडे में 5 शतक जड़ दिए. इससे पहले ऐसा कुमार संगाकारा और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने ही किया है. उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया में 5 शतक जड़े हैं. एडिलेड (Adelaide) में शतक जड़कर वो इन दो खिलाड़ियों के साथ खड़े हो गए हैं. मेहमान टीम में 5 शतक ये तीन खिलाड़ी ही जड़ पाए हैं. विराट कोहली (Virat Kohli) 104 रन बनाकर आउट हो गए. रिचर्डसन की गेंद पर वो बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए. लेकिन उन्होंने कई कारनामें कर डाले.

