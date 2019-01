IND vs AUS: रवींद्र जडेजा ने किया ऐसा रन आउट, गिरते-पड़ते भी नहीं पहुंच पाया बल्लेबाज, देखें VIDEO

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच दूसरा वनडे एडिलेड (Adelaide ODI) में खेला जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 298 रन बनाए. टीम इंडिया के सामने 299 रन का लक्ष्य दिया. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शॉन मार्श (Shaun Marsh) ने 131 रन की शानदार पारी खेली. आखिर में ग्लैन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) ने ताबड़तोड़ शॉट्स खेलकर 48 रन बनाए. भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) ने 4 विकेट तो मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) ने 3 विकेट झटके. जडेजा (Ravindra Jadeja) को एक विकेट मिला. लेकिन जडेजा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसको देखकर हर कोई हैरान है.

दो विकेट गिरने के बाद उस्मान ख्वाजा और शॉन मार्श बल्लेबाजी कर रहे थे. दोनों ही बड़े-बड़े शॉट्स खेल रहे थे. उसी वक्त कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आए. ख्वाजा ने शॉट खेला और तेजी से दूसरी तरफ भाग निकले. बॉल रवींद्र जडेजा के हाथ में थी. जिसे उन्होंने स्टम्प्स की तरफ फेका. बॉल सीधे स्टम्प पर लगी और ख्वाजा पवैलियन लौट गए. ख्वाजा ने क्रीज तक पहुंचने की खूब कोशिश की लेकिन वो आउट करार दिए गए.

देखें VIDEO:

This is a grouse piece of fielding.#AUSvIND | @bet365_auspic.twitter.com/FyxkFy62Pg