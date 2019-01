Ind Vs Aus: मोहम्मद सिराज ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड, लोगों ने उड़ाया मजाक, बोले- 'कॉफी विद करण' में भेजा जाए

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India Vs Australia) के बीच दूसरे वनडे (Ind Vs Aus 2nd ODI) में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 298 रन बनाकर बड़ा स्कोर खड़ा किया. भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) ने जहां 4 और मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) ने 3 विकेट झटके तो वहीं मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने खूब रन पिटाए. सिराज ने 10 ओवर में 76 रन लुटाए और विकेट लेने में नाकाम रहे. सिराज (Siraj) को दूसरे वनडे में खलील अहमद की जगह खिलाया गया था. लेकिन वो मौके को भुना नहीं पाए. इसी के साथ मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने शर्मनाक रिकॉर्ड बना डाला है. जिसके लिए भारतीय क्रिकेट फैन्स उनका मजाक उड़ा रहे हैं. एक यूजर ने तो उन्हें कॉफी विद करण में भेजे जाने को कहा है.

मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने वनडे में डेब्यू किया है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे खेलते हुए सबसे ज्यादा रन लुटाए हैं. भारत की तरफ से खेलते हुए वो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे में सबसे ज्यादा रन लुटाए. मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने 10 ओवर में 76 रन दिए. उनके ऊपर घवरी हैं. 1975 में उन्होंने लॉर्ड्स में 83 रन दिए थे. उस वक्त एक गेंदबाज 11 ओवर डाल सकता था.

सिराज (Mohammed Siraj) को काफी ट्रोल किया जा रहा है. वो मैच में तीसरे भारतीय तेज गेंदबाज थे जिनको विकेट लेने बेहद जरूरी था. लेकिन वो रन देते नजर आए. जिससे फैन्स काफी नाराज हैं. ऐसे ट्वीट्स करके उनको काफी ट्रोल किया जा रहा है.

@BCCI @ICC @cricbuzz #AusvIndia Run machines for team India: Then: Umesh Yadav Now: Mohammed Siraj

May be Mohammed Siraj isn't good as i thought like most of the domestic pacers!#AUSvIND