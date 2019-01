एमएस धोनी के लिए ऐसी बात कर गए वीरेंद्र सहवाग, बोले- पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India Vs Australia) के बीच दूसरे वनडे में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 विकेट से मुकाबला जीत लिया. ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के सामने 299 रन का लक्ष्य दिया था. विराट कोहली (Virat Kohli) के शतक और आखिर में एमएस धोनी (MS Dhoni) की पारी की बदौलत टीम इंडिया ने मुकाबला 4 गेंद रहते जीत लिया. विराट कोहली (Virat Kohli)और एमएस (MS Dhoni)धोनी की जमकर तारीफ हो रही है. दिग्गज क्रिकेटर्स ने कोहली के शतक और धोनी की वापसी के लिए बधाई दी है. एमएस धोनी ने 55 रन की नाबाद पारी खेली और दिखा दिया कि आखिर में टीम इंडिया की नैया धोनी की पार लगाते हैं. वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने धोनी और कोहली के तारीफों के पुल बांधे.

IND vs AUS: विराट कोहली ने शतक जड़कर लगाईं रिकॉर्ड्स की झड़ी, सचिन तेंदुलकर भी नहीं कर पाए ऐसा

Picture abhi baaki hai mere Dost !

Wonderful innings from Virat. Dhoni and Karthik finishing it in style. Will need more matches with 4-5-6 playing handy match-winning knocks. pic.twitter.com/YHdwJ0G59X — Virender Sehwag (@virendersehwag) January 15, 2019

वीरेंद्र सहवाग ने धोनी की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा- 'पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त! विराट कोहली की शानदार इनिंग. धोनी और कार्तिक ने बेहतरीन तरीके से मैच को खत्म किया. आगे के मुकाबलों में भी 4-5-6 खिलाड़ियों को विनिंग शॉट्स की जरूरत है.'

IND vs AUS: एमएस धोनी ने चालाकी से ऐसे की स्टम्पिंग, कर डाला ये कारनामा, देखें VIDEO

Legends don't need to prove their worth to anyone. Great display of class and temperament by Mahi bhai @msdhoni and @imVkohli

Congratulations on the win!#AUSvIND — Jasprit bumrah (@Jaspritbumrah93) January 15, 2019

जसप्रीत बुमराह ने मैच जीतने के बाद ट्वीट किया. उन्होंने लिखा- लीजेंट्स को किसी को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती. माही भाई और कोहली ने शानदार क्लास और टेम्परामेंट दिखाया.

Ind Vs Aus: मोहम्मद सिराज ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड, लोगों ने उड़ाया मजाक, बोले- 'कॉफी विद करण' में भेजा जाए

That was a Proper game of Cricket ...... — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) January 15, 2019

चेस करते हुए विराट कोहली (Virat Kohli) ने जड़े सबसे ज्यादा शतक

चेज करते हुए विराट कोहली (Virat Kohli) का शानदार रिकॉर्ड रहा है. प्रेशर में विराट कोहली (Virat Kohli) शानदार परफॉर्म करते हैं. चेज करते हुए उन्होंने 24 शतक जड़े हैं. चेज करते हुए सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने 17 शतक जड़े हैं. वहीं तीसरे नंबर पर क्रिस गेल (11 शतक) और तिलकरत्ने दिलशान (11 शतक) हैं.

IND vs AUS: रवींद्र जडेजा ने किया ऐसा रन आउट, गिरते-पड़ते भी नहीं पहुंच पाया बल्लेबाज, देखें VIDEO

ऑस्ट्रेलिया में उन्हीं खिलाफ 11 इंटरनेशनल शतक जड़कर पहले स्थान पर पहुंचे विराट कोहली (Virat Kohli)

विराट कोहली (Virat Kohli) ने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ 11 इंटरनेशनल शतक (सभी फॉर्मेट में) जड़े हैं. ऐसा करने वाले वो एकलौते खिलाड़ी हैं. दूसरे नंबर पर डेविड गोवर (9 शतक) हैं. तीसरे स्थान पर जैक होब्स (9 शतक) हैं. चौथे नंबर पर ब्रायन लारा (8 शतक) हैं. पांचवें नंबर पर वैली हामंड, विवियन रिचर्ड्स, वीवीएस लक्ष्मण और सचिन तेंदुलकर (7 शतक) हैं.