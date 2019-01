Ind vs Aus: एडिलेड वनडे में MS धोनी की पारी की विराट कोहली ने इस अंदाज में की तारीफ..

ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ (India vs Australia) एडिलेड वनडे (Adelaide ODI) में महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने मैच जिताऊ पारी खेलकर उन आलोचकों को करारा जवाब दिया तो उन्‍हें शॉर्टर फॉर्मेट की भारतीय टीम से बाहर करने की आवाज बुलंद किए हुए थे. मैच में धोनी ने 54 गेंदों पर नाबाद 55 रन बनाए और मैच में विजयी शॉट उनके ही बल्‍ले से निकला. मैच के आखिरी ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए सात रन चाहिए थे और पहली ही गेंद पर छक्‍का जड़कर धोनी ने यह काम आसान कर दिया. अगली गेंद पर सिंगल लेकर उन्‍होंने जीत की औपचारिकता को पूरा किया. मैच के बाद भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने 'माही' की इस पारी को 'क्लासिक' बताया है. मैच में शतक जमाने वाले कोहली ने कहा कि धोनी (MS Dhoni) निश्चित ही आने वाले दिनों में टीम का हिस्सा रहेंगे.

Legends don't need to prove their worth to anyone. Great display of class and temperament by Mahi bhai @msdhoni and @imVkohli

Congratulations on the win!#AUSvIND