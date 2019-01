15 जनवरी को एडिलेड का वनडे शतक.., विराट कोहली के लिए यह है लकी डेट, जुड़ा है यह संयोग

टीम इंडिया के कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ (India vs Australia) एडिलेड वनडे (Adelaide ODI) में शतक बनाकर टीम इंडिया को जीत दिला दी. विराट (Virat Kohli) इस समय जबर्दस्‍त फॉर्म में हैं और हर दूसरे, तीसरे मैच में वे क्रिकेट के किसी न किसी फॉर्मेट में शतक जड़ रहे हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट (Virat Kohli) अब तक 64 शतक जमा चुके हैं, इसमें वनडे के 39 और टेस्‍ट क्रिकेट के 25 शतक शामिल हैं. वनडे के लिहाज से बात करें तो शतकों के मामले में महान सचिन तेंदुलकर ही विराट से आगे हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट के लिहाज से टी20 ही वह फॉर्मेट हैं जिसमें विराट ने शतक नहीं बनाया है. विराट के फैंस को उम्‍मीद है कि वे वर्ष 2019 में यह करने में कामयाब रहेंगे. एडिलेड के वनडे मैच में मंगलवार को विराट ने 104 रन की बेहतरीन पारी खेली, इस पारी के साथ ही उनके नाम पर एक खास संयोग जुड़ गया. एक तरह से कहा जा सकता है कि 15 जनवरी की डेट विराट (Virat Kohli)के लिए लकी है. तीन वर्षों (2017, 2018 और 2019) से उन्‍होंने लगातार इस तारीख (3 centuries on 15th January)को शतक जमाए हैं, इसमें दो वनडे और एक टेस्‍ट शतक शामिल है. आइए डालते हैं, विराट कोहली के 15 जनवरी को बनाए इन शतकों पर नजर...

It's yet another ODI century for @imVkohli!



That's number 39 - his sixth against Australia! #AUSvIND LIVE https://t.co/cU6nhMe2xEpic.twitter.com/tz7HfRvXXo