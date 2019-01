हार्दिक पंड्या विवाद के बीच विराट कोहली का पुराना वीडियो हुआ Viral, लड़की को कहा था Ugly, देखें VIDEO

हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) और केएल राहुल (KL Rahul) ने पॉपुलर शो 'कॉफी विद करण' (Koffee With Karan) में महिलाओं के लिए ऐसी टिप्पणी की थी. जिसके लिए उनको काफी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज (India Vs Australia) में भी उनको बाहर कर दिया गया है. उनकी जगह टीम इंडिया में विजय शंकर और शुभमन गिल को मौका दिया गया है. इस बयान के बाद बीसीसीआई ने लोकेश राहुल और हार्दिक पंड्या को सस्पेंड कर दिया है और ऑस्ट्रेलिया टूर से वापस बुला लिया है. इसी विवाद के बीच विराट कोहली (Virat Kohli) का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें उन्होंने लड़की को UGLY कहा था.

ये वीडियो आईपीएल के दौरान दौरान का है. उस वक्त आईपीएल में खूब पार्टी हुआ करती थीं और खिलाड़ी जमकर मस्ती करते थे. विराट कोहली उस वक्त नए-नए चर्चा में आए थे. टीम इंडिया में उनकी नई-नई एंट्री हुई थी. वीडियो में देखा जा सकता है कि होस्ट अनूषा डांडेकर विराट से पूछती हैं कि उनकी सबसे क्विक डेट कौन सी थी. जवाब में विराट कोहली ने कहा था- 'मैं एक ब्लाइंड डेट पर गया था. जो 5 मिनट में ही खत्म हो गई थी. मैंने लड़की को देखा और भाग निकला.' जब होस्ट ने पूछा कि भाग क्यों गए. जिसके बाद उन्होंने कहा- 'माफी मांगना चाहता हूं लेकिन वो लड़की UGLY थी.'

Virat Kohli calls a girl "ugly" after leaving her stranded on a date.



Post your misogyny outrage below. pic.twitter.com/DjLYh4JJym