ICC ने MS धोनी के फोटो को अपने ट्विटर अकाउंट के कवर पेज पर दी जगह, फैंस ने जताई खुशी..

खास बातें वनडे सीरीज के सर्वश्रेष्‍ठ खिलाड़ी रहे धोनी धोनी ने तीन मैचों में 193 रन बनाए थे इनमें से दो मैचों में रहे थे नाबाद

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC)ने टीम इंडिया के पूर्व कप्‍तान एमएस धोनी (MS Dhoni)के फोटो को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के कवर पेज (Twitter Cover Image) पर जगह दी तो फैंस ने खुशी जताते हुए जोरदार प्रतिक्रिया दी. गौरतलब है कि ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में संपन्‍न हुई वनडे सीरीज में धोनी ने तीनों मैचों में अर्धशतक जमाया और टीम इंडिया की सीरीज जीत में अहम भूमिका निभाई थी. उनके इस शानदार प्रदर्शन को 'सेल्‍यूट' करते हुए क्रिकेट की शीर्ष संस्‍था आईसीसी ने अपने ट्विटर हैंडल के कवर पेज पर उनके फोटो को स्‍थान दिया.

धोनी (MS Dhoni) को यह सम्‍मान मिलने पर उनके प्रशंसकों ने आईसीसी के निर्णय को सराहा. एक फैन ने ट्वीट किया, 'सर्वश्रेष्‍ठ कवर फोटो @ICC और @cricketworldcup @msdhoni.'एक अन्‍य फैन ने लिखा, 'कवर फोटो के तौर पर धोनी को देखकर अच्‍छा लगा.' एक फैन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'जब आप सुबह सोकर उठते हैं और आईसीसी की इस तरह की कवर फोटो देखते हैं तो बहुत अच्‍छा लगता है.'

@ICC official FB Page and Twitter handle uploaded @msdhoni pic as their cover pic pic.twitter.com/W4hHgMzopN — Nilanjan Goswami (@SanskariBalak) January 19, 2019

धोनी (MS Dhoni) ने ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज में 193 रन बनाए जिसमें तीन अर्धशतक शामिल रहे. इस सीरीज में उनका सर्वोच्‍च स्‍कोर नाबाद 87 रन रहा जो उन्‍होंने सीरीज के तीसरे वनडे में बनाया. सीरीज के आखिरी के दो मैचों में धोनी नाबाद रहकर पवेलियन लौटे. टीम इंडिया के लिए 335 वनडे मैच खेल चुके धोनी अब न्‍यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में हिस्‍सा लेंगे. दोनों देशों के बीच पांच वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच बुधवार को नेपियर में खेला जाएगा. भारतीय टीम इस दौरे में न्‍यूजीलैंड के खिलाफ तीन टी20 मैच भी खेलेगी. गौरतलब है कि धोनी का वनडे मैचों में औसत 50 के ऊपर का है. उन्‍होंने इस फॉर्मेट में 10 शतक और 70 अर्धशतक जमाए हैं. विकेट के पीछे भी गजब की चुस्‍ती-फुर्ती दिखाते हुए उन्‍होंने वनडे में 311 कैच लेने के साथ ही 117 स्‍टंपिंग की हैं.