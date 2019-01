ICC ने लिया #10YearChallenge, एमएस धोनी और लसिथ मलिंगा के ये फोटो किए शेयर...

खास बातें सोशल मीडिया में #10YearChallenge की है धूम ICC ने धोनी का मौजूदा और 10 साल पुराना फोटो शेयर किया एडिलेड वनडे में एमएस धोनी ने खेली थी जोरदार पारी

वर्ष 2019 क्रिकेट के लिहाज से खेलप्रेमियों के लिए बेहद खास साबित होने वाला है. इसी वर्ष इंग्‍लैंड में क्रिकेट वर्ल्‍डकप का आयोजन होना है जिसमें मेजबान इंग्‍लैंड के साथ विराट कोहली (Virat Kohli) के नेतृत्‍व वाली टीम इंडिया को खिताब का मजबूत दावेदार माना जा रहा है. भारतीय टीम इस समय ऑस्‍ट्रेलिया के दौरे पर है. टेस्‍ट सीरीज में मेजबान टीम को 2-1 से हराकर वह इतिहास रच चुकी है जबकि दोनों देशों की वनडे सीरीज में भी अभी तक खेलप्रेमियों को रोमांचक क्रिकेट की दावत मिली है. भारतीय टीम को ऑस्‍ट्रेलिया दौरे के तुरंत बाद न्‍यूजीलैंड रवाना होना है जहां टीम का पांच वनडे और तीन टी20 मैच खेलने का कार्यक्रम हैं. सोशल मीडिया के लिहाज से बात करें तो इस समय #10YearChallenge की धूम है. लोग इस हैशटैग के साथ अपना मौजूदा और 10 साल पुराना फोटो सोशल मीडिया पर पोस्‍ट कर लोगों की प्रतिक्रिया ले रहे हैं. ऐसे में क्रिकेट की शीर्ष संस्‍था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) भी भला कैसे पीछे रहती. आईसीसी ने टीम इंडिया (Team india) के पूर्व कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) का मौजूदा और करीब 10 वर्ष पुराना फोटो पोस्‍ट किया है.

इसी क्रम में श्रीलंका के अजीबोगरीब एक्‍शन वाले तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा (Lasith Malinga), न्‍यूजीलैंड के रॉस टेलर और पाकिस्‍तान के मोहम्‍मद आमिर (Mohammad Amir) का फोटो भी आईसीसी ने शेयर किया है. इन फोटो के जरिये खेलप्रेमियों को यह देखने का मौका मिल रहा है कि इन खिलाड़ि‍यों में 10 साल की अवधि में कितना बदलाव आया है. मलिंगा के लिहाज से बात करें तो 10 साल पहले भी वे बाल में कलर लगाए गेंदबाजी कर रहे हैं जबकि उनका मौजूदा फोटो की इसी अंदाज का है.

आईसीसी ने इसके साथ ही 10 साल पुरानी खिलाड़ि‍यों की रैंकिंग और मौजूदा रैंकिंग भी जारी की है. 10 साल पुरानी रैंकिंग में जो भी खिलाड़ी टॉप 10 में हैं, उनमें से ज्‍यादातर या तो संन्‍यास ले चुके हैं या क्रिकेट करियर के आखिरी दौर में हैं. इन खिलाड़ि‍यों में से ज्‍यादातर की रैंकिंग में भी गिरावट देखने में आई है.

