WWE TLC: 'राक्षस' का दिखा ऐसा 'आतंक', पीट रहा था दुश्मन फिर भी हंसता रहा, देखें पूरा मैच- VIDEO

WWE TLC 2019 Results: डब्लूडब्लूई टीएलसी: टेबल्स, लैडर्स एंड चैयर्स (WWE TLC: Tables, Ladders & Chairs) में ब्रे वाइट और द मिज (Bray Wyatt Vs The Miz) के बीच मुकाबला हुआ, जिसको ब्रे वाइट ने आसानी से जीत लिया. मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. द फीन्ड (राक्षस) के नाम से मशहूर ब्रे वाइट (Bray Wyatt) को द मिज (The Miz) बेरहमी से पीट रहे थे, लेकिन वाइट को दर्द नहीं, बल्कि हंसी आ रही थी. द मिज ने जीत के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए.

WWE ने यूट्यूब पर मैच का वीडियो शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि द मिज वाइट के ऊपर चढ़कर दांव लगा रहे हैं और उनके हाथ को झटका देकर मारते हैं. लेकिन उस वक्त वाइट हंसने लगते हैं और बताते हैं कि उनको जरा भी दर्द नहीं हो रहा है. फैन्स को अंदाजा था कि ब्रे वाइट ये मुकाबला आसानी से जीत जाएंगे और हुआ भी कुछ ऐसा ही. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

ये हैं मैच को रिजल्ट: (WWE TLC 2019 Results)

* हमबर्टो कर्रीलो ने एंड्रेड को हराया

* द न्यू डे टीम ने द रिवाइवल को लैडर मैच में हराया.

* एलीस्टर ब्लैक ने बडी मर्फी को हराया.

* द वाइकिंग राइडर्स टीम ने द ओसी टीम को हराया.

* किंग कोर्बिन ने रोमन रेंस को हराया.

* बॉबी लेस्ली ने रुसेव को हराया.

* द काबुकी वॉरियर्स ने बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर को हराया.