Haryana Election 2019: भाजपा MLA को EC से मिला नोटिस तो राहुल गांधी बोले - ये तो BJP के सबसे ईमानदार नेता हैं

कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान BJP के नेता बख्शीश सिंह विर्क को चुनाव आयोग से मिले नोटिस पर चुटकी ली है. राहुल गांधी ने विर्क के बयान को लेकर एक ट्वीट भी किया है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि यह बीजेपी के सबसे ज्यादा ईमानदार नेता हैं. बता दें कि कुछ दिन पहले ही विर्क का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वह दावा कर रहे थे कि चाहे आप EVM पर कोई भी बटन क्यों न दबाएं लेकिन वोट तो BJP को ही जाएगा. उनके इस बयान पर हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा था कि आम लोगों को पूर्ण विश्वास होना चाहिए और बिना किसी संदेह या भय के मतदान करना चाहिए. व्यवस्था में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए ईवीएम के साथ-साथ वीवीपैट का भी उपयोग किया जा रहा है.

The most honest man in the BJP. pic.twitter.com/6Q4D43uo0d