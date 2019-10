Haryana Election 2019: सीएम खट्टर साइकिल से तो दुष्यंत चौटाला ट्रैक्टर से पहुंचे वोट डालने

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में अपना वोट डाला. मतदान करने से पहले वह चंडीगढ़ से करनाल शताब्दी ट्रेन से पहुंचे. इसके बाद वह साइकिल से मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. उन्होंने इस दौरान अन्य मतदाताओं से अपील भी की. उन्होंने कहा कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें इसके बाद ही कुछ खाएं. मैं भी मतदान करने करनाल जा रहा हूं. बता दें कि अकेले हरियाणा के मुख्यमंत्री ही ऐसे नहीं हैं जो अपने निजी वाहन से मतदान करने नहीं पहुंचे. इनके अवाला जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला भी ट्रैक्टर से मतदान केंद्र पहुंचे थे.

#HaryanaAssemblyPolls: Jannayak Janata Party (JJP) leader Dushyant Chautala & his family arrive on a tractor, to cast their votes at a polling booth in Sirsa. pic.twitter.com/K9EHSM6klA