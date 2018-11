एमपी चुनाव: नवजोत सिंह सिद्धू का पीएम पर हमला, कहा- मोदी लहर अब आम जनता के लिए कहर और जहर बन गई है 

Vo(hug) to rang le aayi, vo to 15-16 crore logon ke liye amrit sidh huyi. Kam se kam vo rafale deal toh nahi thi: Navjot Sidhu, Punjab Minister on BJP criticising him during Madhya Pradesh campaign, for hugging Pakistan Army Chief #KartarpurCorridorpic.twitter.com/UZwHEfaOgi