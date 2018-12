गृहमंत्री राजनाथ सिंह का चुनावी रुझानों पर आया बयान, बोले- 'जीतने वाली पार्टियों को बधाई, लेकिन...'

पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव मतगणना 2018 (Assembly Election Results 2018) के नतीजों के रुझान आने पर बीजेपी (BJP) नेता व गृहमंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने बयान दिया है. छत्तीसगढ़ (Chattisgarh) व राजस्थान (Rajasthan) में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पिछड़ने पर कोई भी बात नहीं कही, लेकिन तेलंगाना में महागठबंधन को असफल बताया है. तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) ने रुझानों में बहुमत हासिल कर लिया है. यदि तेलंगाना में टीआरएस पार्टी सरकार बनाती है तो दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस विपक्ष दल होगी. गृहमंत्री राजनाथ सिंह मीडिया से बात करते हुए कहा, ''ट्रेंड के हिसाब से अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है. जीतने वाले एमएलए उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टियों को बधाई, लेकिन तेलंगाना में महागठबंधन बुरी तरह असफल रहा.''

