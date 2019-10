फुटबॉल खेलते हुए प्लेयर का खुला हिजाब तो हुआ कुछ ऐसा, भोजपुरी एक्ट्रेस ने शेयर किया Viral Video

This is so heart touching जब एक खेल के दौरान एक लड़की का हिजाब खुलने ही वाला था तब उसकी अपोनेंट टीम की लड़कियों ने उससे तब तक कवर कर के रखा जब तक उसने अपना हिजाब फ़िक्स ना कर लिया this proves that humanity is always above any beliefs or religion three cheers for #humanity ???????? #repost @feminist ・・・ We need more of this "When a soccer player's hijab started falling off to reveal her hair, her opponents gathered around to provide cover while she fixed it." This is what EMPATHY looks like. This is what HUMANITY looks like. This is what HOPE looks like.

