Abhinandan Returns: भारतीय वायुसेना (IAF) के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान (Abhinandan Varthaman) अपने देश हिंदुस्तान लौट चुके हैं. उनकी वापसी से पूरे देश में एक खास तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है. हर भारतीय ने वीर सपूत के वापस लौटने पर खुशी जताई है. हालांकि कुछ घंटे देरी से आने की वजह से लोगों में संशय देखा गया लेकिन अभिनंदन (Abhinandan Varthaman) के भारतीय सरजमीं पर कदम रखते ही लोग खुशी से झूम उठे. लोग अपनी अपनी तरह से खुशी का इजहार कर रहे हैं. बॉलीवुड (Bollywood) में भी अभिनंदन की वापसी की खुशी देखने को मिली. पूरे देश की तरह बॉलीवुड सेलिब्रेटी शाहरुख खान (Shahrukh Khan), रणवीर सिंह (Ranveer Singh), वरुण धवन (Varun Dhawan), दिया मिर्जा (Diya Mirza) समेत कई बॉलीवुड सेलिब्रेटी ने अभिनन्दन की स्वदेश वापसी पर खुशी जताई.

स्वदेश पहुंचने के बाद विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने सबसे पहले कही यह बात...

Shahrukh Khan: घर लौटने से ज्यादा सुखद एहसास कुछ नहीं हो सकता है, वो घर... जहां प्यार, उम्मीद और सपने हैं. अभिनन्दन आपकी बहादुरी हमें मजबूत बनाती है. हमेशा आपका आभारी.

Varun Dhawan: सच्चे हीरो अभिनन्दन को स्वदेश लौट चुका है. कुछ मानवीय कामों से उम्मीद मिलती है कि इंसानियत अभी जिंदा है.

Ranveer Singh: स्वदेश वापसी पर अभिनन्दन का स्वागत, आपकी वीरता सर आंखों पर. आप पूरे भारत के लिए प्रेरणा हैं. जय हिंद

Dia Mirza: घर से बेहतर कुछ नहीं हो सकता, विंग कमांडर अभिनन्दन के लिए प्यार, सम्मान और आभार

Arjun Kapoor: अभिनन्दन, हम आपकी वीरता को सलाम करते हैं. पूरे राष्ट्र को आप पर गर्व है.

Ankil Kapoor: दिल में सम्मान और चेहरों पर मुस्कान के साथ, भारत मां के वीर सपूत के स्वागत के लिए आज पूरा देश एकजुट है.