अभिनंदन वर्धमान की रिहाई पर शोभा डे ने किया Tweet, पाकिस्तान को कही ये बात

अभिनंदन वर्धमान की आज भारत वापसी होने वाली है. गुरुवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) के पायलट अभिनंदन वर्धमान (Abhinandan Varthmaan) की रिहाई का ऐलान किया था. पाकिस्तानी पीएम इमरान खान (Imran Khan) के अभिनंदन को रिहा करने के फैसले को Twitter पर जोरदार रिएक्शन आया था. जानी-मानी लेखिका शोभा डे (Shobhaa De) ने भी ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया दी थी. वैसे भी लेखिका शोभा डे (Shobhaa De) किसी भी मामले पर अपनी बेबाक राय देने के लिए पहचानी जाती हैं.

Thank you people of Pakistan for sending our hero back to us.

Well done @ImranKhanPTI

Welcome home Abhinandan Varthmaan. #SayNoToWar