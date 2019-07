धर्मेंद्र के फॉर्म हाउस पर आया नया मेहमान, Video शेयर कर जाहिर की खुशी

बॉलीवुड के ही-मैन यानी धर्मेंद्र (Dharmendra) एक बार फिर अपने फॉर्म हाउस पर पहुंच गए हैं. फॉर्म हाउस पर पहुंचकर धर्मेंद्र की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता क्योंकि वो मवेशियों से बहुत प्यार करते हैं. बॉलीवुड को कई बेहतरीन फिल्में देने वाले धर्मेंद्र (Dharmendra) इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. हाल ही में धर्मेंद्र ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो फैन्स के साथ शेयर किया है. इस वीडियो में धर्मेंद्र अपने फॉर्म में आए नए मेहमानों से फैन्स को मिलवा रहे हैं. धर्मेंद्र का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और फैन्स भी उनके इस वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं.

Baat ka batangad. ..nehin banate ye.... suron main in ke....sur mil jaate hain . Guinea fowls , My new friends. Beaty of the garden, they kill all kind of dangerous insects ???? I will free them after rain . Love you all pic.twitter.com/8CBAjC2XqJ



एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, 'बात का बतंगड़ नहीं बनाते ये...सुरों में इनके, सुर मिल जाते हैं. गिनी फाऊल, मेरे नए दोस्त और गार्डन की खूबसूरती. ये खतरनाक कीड़ों को मारते हैं. मैं इन्हें बारिश के बाद छोड़ दूंगा. आप सभी को प्यार' धर्मेंद्र (Dharmendra) के इस प्यारे वीडियो पर फैन्स रिएक्ट कर रहे हैं और उन्हें बधाइयां दे रहे हैं. हाल ही में धर्मेंद्र के फॉर्म हाउस का एक और वीडियो वायरल हुआ था. इस वीडियो में धर्मेंद्र भैंस के बच्चे को दूध पिलाना सिखा रहे थे. उनका ये वीडियो भी फैन्स को खासा पसंद आया था.

My yong buffalo,s first baby. Neither mother knows how to feed her newly born nor baby knows how to to take milk from his young mom. But I will make them easy with each other.A farmer cum Actor pic.twitter.com/VxUCUbHl8R